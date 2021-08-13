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Новости 18:31

Окружная комиссия отказала Роману Юнеману в регистрации на выборы в ГД: его поддержал лишь коммунист

фото ЗакС политика Окружная комиссия отказала Роману Юнеману в регистрации на выборы в ГД: его поддержал лишь коммунист

В Москве окружная избирательная комиссия не допустила кандидата-самовыдвиженца Романа Юнемана на выборы в Государственную думу, о чем он сам сообщил у себя в Telegram-канале.

Из всех членов избиркома за Юнемана вступился лишь коммунист, представитель ЛДПР воздержался, остальные восемь были против.

Рабочая группа признала недействительными предоставленные выдвиженцем 1594 подписи из допустимого порога в 745 подписей. "Больше 1000 забраковала „проверка по базе МВД" + почти 250 графологи + 189 подписей признали повторяющимися. Это полный бред", - делится впечатлениями Юнеман.

Комиссия изучала предоставленные им автографы в течение двух дней, после чего ему должны были направить отчёт о проверке. Однако, по словам Юнемана, он никаких официальных бумаг не получал. При этом за время проверки настроения членов избиркома заметно изменились, считает политик.

"Если сначала они были вполне позитивные и общительные, обещали быстро подготовить протокол, а по их работе было видно, что они не настроены нас валить, то с какого-то момента их настрой резко изменился - они стали молчать, перестали давать информацию, выглядят напряженно", - пишет Юнеман.

Напомним, Роман Юнеман собирался участвовать в выборах в Госдуму по одномандатному Чертановскому округу как самовыдвиженец. Для того, чтобы пройти регистрацию, ему необходимо было предоставить 15 тысяч подписей местных жителей в свою поддержку. Его команде при этом удалось собрать 24 тысячи автографов москвичей.

Фото: Роман Юнеман / Telegram

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