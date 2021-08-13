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Новости 19:51

Макаров открыл памятник танкистам, погибшим на Лужском рубеже

фото ЗакС политика Макаров открыл памятник танкистам, погибшим на Лужском рубеже

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров возглавил торжественную церемонию открытия памятника в Волосовском районе Ленобласти, посвященного памяти погибших при обороне Лужского рубежа в годы Великой Отечественной войны. Памятник представляет собой танк, проламывающий собой укрепление. Архитекторы, создавшие монумент - Глеб Чусовитин и Сергей Трифонов.

"Ровно 80 лет назад здесь шли ожесточенные бои. На волосовской земле,  где жили и творили великий художник Николай Рерих, выдающийся русский композитор Николай Римский-Корсаков, русские поэты и писатели. Нет большей награды для героически погибших здесь танкистов, чем наша память", - цитирует слова главного петербургского единоросса сайт Мариинского дворца.

Макаров, что характерно для любых его речей о войне, вновь обмолвился о "генетическом коде победителей". 

События на Лужском рубеже августа 1941 года предшествовали взятию в кольцо Ленинграда и началу тяжелейшей голодной блокады. Именно здесь в ходе битвы за Ленинград произошло крупнейшее танковое сражение.

фото: assembly.spb.ru

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Упоминаемые персоны
Макаров Вячеслав Серафимович 

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