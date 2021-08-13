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Железнодорожное сообщение между двумя столицами временно усилят

фото ЗакС политика Железнодорожное сообщение между двумя столицами временно усилят

Повышенный спрос пассажиров на путешествия между Москвой и Петербургом привел к тому, что как минимум до начала сентября РЖД организовала три дополнительных поезда по этому маршруту, о чем сообщает пресс-служба госкомпании-монополиста.

"Для обеспечения перевозки пассажиров между Санкт-Петербургом и Москвой Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании (ФПК) назначает дополнительные поезда: Поезд № 55 Петербург - Москва отправится 22 и 29 августа в 21:26. Поезд № 56 Москва - Петербург отправится 20, 26, 27 августа, а также 2, 3 сентября в 21:24. Поезд № 209 Петербург - Москва отправится 15, 22, 29 августа в 21:20", - говорится в пресс-релизе.

Пока же ежесуточное сообщение между двумя российскими столицами состоит из пятнадцати пар поездов. В среднем их услугами пользуются более 15 тысяч путешественников каждые сутки.

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