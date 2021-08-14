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Новости 10:27

Спасатели нашли тела трех погибших при крушении вертолета Ми-8 над Камчаткой

фото ЗакС политика Спасатели нашли тела трех погибших при крушении вертолета Ми-8 над Камчаткой

Спасатели нашли тела трех человек, погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолёта на дне обнаружены тела ещё двух человек. Работы будут проводиться все светлое время суток", - написал Солодов в Telegram.

В камчатском управлении МЧС сообщили, что найден корпус вертолета: он находился на расстоянии около 500 метров от берега, на глубине 110 метров. По словам спасателей, несколько тел пропавших туристов нашли рядом с фюзеляжем.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение над Курильским озером. На борту находились туристы, среди которых были жители Петербурга. Некоторым удалось спастись, ранее пропавшими числились восемь человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, в качестве приоритетных версий рассматриваются неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.

Вертолет принадлежал компании "Витязь-Аэро". Ее владелец, депутат заксобрания Камчатки, Игорь Редькин, арестован по делу об убийстве: он признался в том, что застрелил человека, собираясь отогнать медведя от свалки в селе.

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