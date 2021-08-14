Циклон принесет в Петербург плотную облачность и дожди 14 августа

В Петербурге 14 августа ожидается облачная погода и временами дожди из-за атлантического циклона, сообщил в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, Петербург окажется в южной периферии атлантического циклона.

"Его облачная гряда постепенно закроет небо плотной пеленой и временами будут идти дожди. В такой ситуации температурный фон ожидается близким к своей климатической норме", - пояснил синоптик.

Температура воздуха составит до плюс 21 градуса, по Ленобласти – +17... +22, южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление будет падать и окажется чуть ниже нормы. В последующие три дня температура останется примерно такой же, временами будут дожди.