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Суточная смертность от COVID-19 в России обновила антирекорд в третий раз подряд

фото ЗакС политика Суточная смертность от COVID-19 в России обновила антирекорд в третий раз подряд

В России за последние сутки зафиксировано 819 летальных исходов от коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Суточная смертность от инфекции обновила рекорд за всю эпидемию уже третий раз подряд.

Всего за сутки 13 - 14 августа по стране выявлено 22 144 новых случая COVID-19. За все время эпидемии в России, по официальным данным, зарегистрировано 6 579 212 случаев заболевания. К 14 августа, по данным штаба, от коронавируса умерли 169 683 человека.

В Петербурге заразились еще 1 823 человека, заболеваемость в городе медленно начала расти. Всего с марта 2020 года в городе выявлено 554 942 случая заболевания. Еще 48 смертей признаны связанными с коронавирусом, по данным штаба, от болезни умерли 19 938 петербуржцев.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 2 317 человек. В Подмосковье – 1 307.

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