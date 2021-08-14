Глава Рослесхоза: Угрозы населенным пунктам из-за лесных пожаров в Якутии нет

Глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что лесные пожары в Якутии не угрожают напрямую населенным пунктам, передает ТАСС.

По словам Советникова, в Якутии пока еще "сложная лесопожарная ситуация", но чиновники выражают "осторожный оптимизм".

"Нам кажется, перелом уже наступил. И уже сегодня прямой угрозы населенным пунктам нет, огонь распространяется в другие стороны", - сказал Советников.

Пока над Якутском еще держится дым, отметил глава Рослесхода. Он надеется, что "полный перелом" в ситуации наступит к середине следующей недели, и в этом "чуть поможет погода, ожидаются осадки". Тогда, надеется Советников, площадь лесных пожаров пойдет на спад.

Катастрофические лесные пожары в Якутии вспыхнули на фоне жаркого лета 2021 года. Их площадь достигала 2,5 млн гектаров. По данным управления МЧС в Якутске, на 11 августа в регионе горят 172 природных пожара. За сутки пожарные потушили 20 очагов на площади более 122 тысяч гектаров. В тушении пожаров задействованы более 4,5 тысячи человек и 768 единиц техники.

9 августа в Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как огонь перекинулся на поселки. В Бясь-Кюель сгорели более 30 домов.