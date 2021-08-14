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Суд продлил задержание главному технологу Ленинградского зоопарка по делу о взятке в полмиллиона рублей

фото ЗакС политика Суд продлил задержание главному технологу Ленинградского зоопарка по делу о взятке в полмиллиона рублей

Петроградский суд Петербурга продлил на трое суток срок задержания главного технолога Ленинградского зоопарка Александра Князева, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, 12 августа Князев в Александровском парке встретился с предпринимателем: по предварительным данным, он дал коммерсанту понять, что работать по договорам поставок для нужд зоопарка коммерсант сможет лишь заплатив некоторую сумму. Отмечается, что предприниматель во время передачи денег действовал под контролем оперативников. Сев в автомобиль "Мини Купер", мужчина передал Князеву 500 тысяч рублей, сообщили в судах. 

Дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) петербургский СК возбудил накануне. Судебное заседание пока отложено по ходатайству стороны защиты.

 

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