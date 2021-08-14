МВД изменит билеты для теоретического экзамена при сдаче на права

МВД работает над возможностью изменения билетов для теоретической части экзамена на водительские права, передает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

В министерстве пояснили, что хотят сместить акцент с "заучивания" правил дорожного движения к "осознанному пониманию безопасных действий" при управлении транспортом. К примеру, в заданиях придется учитывать в том числе психологические аспекты поведения участников дорожного движения.

Такие меры – одна из составляющих задач по снижению аварийности по вине водителей, стаж управления транспортом которых менее двух лет. К тому же подобным образом МВД хочет усовершенствовать систему допуска водителей к управлению транспортными средствами в целом. В будущем разработанные нормативно-правовые акты представят на общественное обсуждение.

С 1 апреля вступили в силу новые правила сдачи экзамена на ПДД. Теперь кандидаты сдают один практический экзамен – в условиях города, причем маршрут заранее не известен.