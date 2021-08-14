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МВД изменит билеты для теоретического экзамена при сдаче на права

фото ЗакС политика МВД изменит билеты для теоретического экзамена при сдаче на права

МВД работает над возможностью изменения билетов для теоретической части экзамена на водительские права, передает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства. 

В министерстве пояснили, что хотят сместить акцент с "заучивания" правил дорожного движения к "осознанному пониманию безопасных действий" при управлении транспортом. К примеру, в заданиях придется учитывать в том числе психологические аспекты поведения участников дорожного движения.

Такие меры – одна из составляющих задач по снижению аварийности по вине водителей, стаж управления транспортом которых менее двух лет. К тому же подобным образом МВД хочет усовершенствовать систему допуска водителей к управлению транспортными средствами в целом. В будущем разработанные нормативно-правовые акты представят на общественное обсуждение.

С 1 апреля вступили в силу новые правила сдачи экзамена на ПДД. Теперь кандидаты сдают один практический экзамен – в условиях города, причем маршрут заранее не известен.

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