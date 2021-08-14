Путин назвал беспрецедентным масштаб лесных пожаров и подтоплений в России

Президент Владимир Путин заявил, что масштаб природных бедствий в регионах России "носит абсолютно беспрецедентный характер", передает ТАСС.

Отдельно Путин выделил лесные пожары в Якутии и подтопление населенных пунктов в Крыму и Краснодарском крае. По его словам, на юге "порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков", а в Сибири и на Дальнем Востоке "так сложились природные, климатические, атмосферные условия, что лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись".

"Мы видим, понимаем, масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам ликвидации последствий стихии.

Путин поставил задачу "постараться сохранить и лесные богатства" и организовать работу так, чтобы "минимизировать урон для животного мира тайги и лесов". "Насколько это возможно, конечно. Я понимаю ситуацию, которая там складывается", - добавил он.

Также Путин поручил начать всесторонне оценивать причиненный ущерб. Он рассказал, что уже говорил об этом с главой МЧС Евгением Зиничевым и тот заверил, что министерство и руководство регионов уже над этим работают.

Отдельно Путин поручил при необходимости безотлагательно эвакуировать из зон бедствий детей, пожилых людей и беременных женщин. При этом он подчеркнул, что дети из пострадавших регионов должны получить возможность пойти в школу своевременно.

фото: kremlin.ru