В Турции разбился российский пожарный самолет Бе-200

В Турции при заходе на посадку потерпел крушение российский самолет Бе-200, на его борту находились пятеро россиян, передает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что самолет разбился в районе населенного пункта Адана на юге Турции при выполнении задач по тушению пожаров. В Турцию для выяснения причин крушения направлена комиссия Минобороны.

Кроме пятерых россиян, на борту находились трое граждан Турции. Пока неясно, есть ли среди экипажа выжившие. Посольство России в Турции сообщило, что выясняет эту информацию.

Обновлено 17:12 В Минобороны подтвердили, что погибли пятеро россиян и трое граждан Турции, выживших нет, передает ТАСС.

Россия направила самолет-амфибию Бе-200 в Турцию в июле, он был в составе морской авиации ВМФ. Самолет был задействован в тушении пожаров в стране.