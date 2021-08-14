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В Москве задержали пятерых участников встречи с депутатами Госдумы от КПРФ

фото ЗакС политика В Москве задержали пятерых участников встречи с депутатами Госдумы от КПРФ

На Пушкинской площади в Москве задержали пятерых участников акции КПРФ, сообщает "ОВД-Инфо".

Акция проходила в формате встречи депутатов Госдумы с избирателями: среди них был Валерий Рашкин, на YouTube-канале которого велась трансляция. Первыми задержанными оказались участник, вышедший в пикет, и мужчина, который пытался объяснить силовикам, что считает их действия незаконными. Также среди задержанных оказался мужчина с плакатом в поддержку "Умного голосования", Сергей Нестеров и Ирина Попова. 

На встрече с избирателями депутаты намеревались обсудить  вопросы обязательной вакцинации и политических репрессий. В конце июля КПРФ уже пыталось проводить подобную встречу: тогда присутствовали порядка 200 человек, в автозаках оказались 15. 

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