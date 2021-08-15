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Путин поздравил лидера КНДР с Днем независимости Кореи

фото ЗакС политика Путин поздравил лидера КНДР с Днем независимости Кореи

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын получил поздравление от российского президента Владимира Путина, посланное в честь Дня независимости Кореи.

"Важно, что добрые традиции дружбы, закаленные в те суровые годы, и сегодня остаются надежной основой для развития отношений РФ и КНДР", - процитировало Путина северокорейское информагентство ЦТАК.

В сообщении отмечается, что поздравления были искренними и что Путин чтит память северокорейских воинов, погибших "за свободу" своей страны. Российский лидер не сомневается в том, что "дальнейшее продвижение взаимовыгодного двустороннего сотрудничества" неизбежно, и ссылается на саммит во Владивостоке 2019 года. 37-летнему Ким Чен Ыну с российской стороны также пожелали крепкого здоровья.

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