Защитники Муринского парка сыграли в волейбол "мячом" из ответов чиновников

Активисты, годами защищающие Муринский парк от застройки и протестующие против нахождения на его территории строительного забора, провели оригинальную акцию. Общение с чиновниками напоминает им волейбол, в связи с чем, разделившись на две команды, мнимых "чиновников" и защитников парка, они разыграли подобие волейбольной партии. В качестве мяча выступал шар, обклеенный не устраивающими жителей Калининского района официальными ответами от госслужащих, которые в сообществе "За сохранение Муринского парка" воспринимают как отписки.

"Застройщик арендует участок 1,8 га аж до 2024 года! Договор, который должен был истечь в этом месяце, продлили, удобно списав всё на ковид. Губернатор Беглов в ответ на запрос депутата ГосДумы Боярского С.М. пишет те же самые отписки. А помните, сколько всего было обещано Бегловым перед выборами в 2019 году?", - вопрошают активисты.

Из ответов бюрократов следует то, что включение зеленой зоны в список ЗНОП не противоречит нахождению на территории строительного забора, принадлежащего несостоявшемуся застройщику "Анна Нова", который проиграл в суде. Активисты призывают подписывать петиции в защиту парка, ходить на суды и не терять бдительности.

фото: За сохранение Муринского парка / ВКонтакте