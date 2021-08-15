Фигуранту "московского дела" Суровцеву снова поменяли место отбывания срока

Москвич Сергей Суровцев, осужденный на 2,5 года в связи с митингами за допуск независимых депутатов в Мосгордуму в 2019 году, в очередной раз "нашелся" в новом учреждении ФСИН. Теперь, как сообщает Telegram-канал "Арестанты 212", он отбывает наказание на территории колонии-поселения №4 в Рязанской области.

В период следствия 32-летнего Суровцева уже перемещали из одного СИЗО в другое, что становилось неожиданным для его окружения: после московского изолятора его этапировали в тверской. До июля нынешнего года активист находился уже в пенитенциарном учреждении на территории Рязанской области.

На несанкционированном митинге лета 2019 года Суровцев, с точки зрения суда и следствия, провинился тем, что попал металлическим ограждением по пальцам росгвардейца.