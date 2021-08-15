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Возле Ладожского вокзала открылся первый в Петербурге технологичный коворкинг для бизнесменов

фото ЗакС политика Возле Ладожского вокзала открылся первый в Петербурге технологичный коворкинг для бизнесменов

Администрация Красногвардейского района Петербурга через свою пресс-службу сообщила об открытии первого в городе технологичного коворкинга для субъектов малого и среднего предпринимательства. Объект расположился около Ладожского вокзала, по адресу проспект Энергетиков, 3А.

"Офисное пространство оснащено 22 рабочими местами и помимо привлекательной цены за аренду располагает дополнительными техническими возможностями по печати и сканированию, созданию фото- видеоматериалов, изготовлению образцов и прототипов продукции с помощью 3D технологий", - гласит сообщение.

Коворкинг разместился на базе дополнительного офиса центра "Мой бизнес".

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