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Новости 15 августа, 18:00

"Они уже не заморачиваются": Латынина нашла переломным новое дело против Навального

фото ЗакС политика "Они уже не заморачиваются": Латынина нашла переломным новое дело против Навального

Политический обозреватель Юлия Латынина, комментируя новое уголовное дело против находящегося в колонии оппозиционера Алексея Навального, которому вменяют "создание организации, посягающей на права граждан", выделила для себя качественно новый характер этого дела. Если раньше, по ее наблюдениям, власть пыталась представить Навального мошенником, то теперь почти прямым текстом его преследуют непосредственно "за политику".

"Заметьте, они уже не заморачиваются, и именно поэтому это так смешно выглядит. Потому что раньше это был какой-то "Ив Роше", это был какой-то "Кировлес", а теперь они пытаются повесить на Навального его же политическую деятельность. А у нас в Конституции до сих пор по какому-то недосмотру нет статьи: "Раскрывал коррупцию российских чиновников, и является политическим соперником Владимира Путина". И раньше-то они могли еще удержаться враньем, а теперь мы все больше видим, что они могут удержаться только насилием", - рассудила публицист в авторской радиопрограмме.

Сам Навальный узнал о новом обвинении, когда его в распечатанном виде доставил в покровскую колонию следователь из Москвы, и и отреагировал на него, применив следующую формулировку: "Я обвиняюсь в совершении преступления с использованием машины времени". Политик указывает на то, что ему вменяют создание преступной структуры, произошедшее за 10 лет до того, как ее запретили в России.

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