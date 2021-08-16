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Новости 10:36

С начала года в Петербурге "облагородили" 60 дворов

фото ЗакС политика С начала года в Петербурге "облагородили" 60 дворов

С начала текущего года в городе на Неве благоустроили свыше 60 дворов и иных мест общественного досуга, проинформировали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Всего ГАТИ выдала разрешения на проведение работ по 229 адресам в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды": в ходе работ отремонтировали городские парадные, детские и спортплощадки, высадили деревья и кустарники.

К примеру, коммунальщики "облагородили" двор на улице Веденеева, где сделали пешеходные дорожки, провели ремонт внутриквартальных проездов и обустроили места для игр детей. Изменения коснулись внутридворовой территории у дома № 14 по проспекту Наставников, где появились зона общественного отдыха и футбольное поле.

Сейчас работы идут на Обводном канале около Рузовской улицы, где обновляют дорожное покрытие.

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