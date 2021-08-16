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ЗакС изучит законопроект об обязательном страховании ответственности владельцев опасных собак

фото ЗакС политика ЗакС изучит законопроект об обязательном страховании ответственности владельцев опасных собак

Петербургские парламентарии-единороссы Юрий Бочков и Денис Четырбок внесли на рассмотрение Заксобрание проект законотворческой инициативы, предполагающей установление обязательного страхования гражданской ответственности владельцам потенциально опасных собак. 

В ЗакСе напомнили, что перечень обозначенных пород собак был утверждён правительством РФ ещё в 2019 году.

"Это уже поставило точку в вопросе об ответственности за причинение вреда здоровью граждан, подвергшихся нападению псов агрессивных пород. Хозяин такой собаки теперь полностью отвечает за поведение своего питомца, и для установления его вины не требуются долгие судебные разбирательства. Следующим шагом мы предлагаем решить вопрос о компенсации ущерба пострадавшим. В случае принятия закона владелец потенциально опасной собаки должен будет приобрести страховой полис. Без этого документа он будет не вправе выгуливать животное за пределами принадлежащего ему огороженного участка", - высказался о законодательной инициативе спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Соответствующие коррективы предлагается внести ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

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