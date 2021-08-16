КПРФ обжаловала отказ Верховного суда восстановить Павла Грудинина на выборах в Госдуму

КПРФ обжаловала решение Верхновного суда отклонить жалобу на исключение из списка на выборы в Госдуму директора ЗАО "Совхоз имени В. И. Ленина" Павла Грудинина, передает ТАСС.

По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, партия подала жалобу в Апелляционную коллегию Верховного суда в пятницу, 13 августа. Он сообщил, что заседание по рассмотрению жалобы назначено на текущую неделю.

Верховный суд отклонил жалобу КПРФ на недопуск Грудинина 9 августа. Центризбирком снял кандидатуру Грудинина в конце июля после того, как его бывшая жена заявила в Генпрокуратуру о наличии у него незадекларированных офшоров в Белизе.

Партия сочла решение ЦИК незаконным и необоснованным, настаивая, что оно ущемляет права коммунистов. Зюганов призывал президента Владимира Путина не допустить "фашитизации", заявлял о намерении КПРФ протестовать, а на одном из заседаний суда назвал предоставленные ЦИК документы "лажой какой-то". Уже после решения Верховного суда Зюганов пообещал, что коммунисты будут "на улице и в обществе в рамках закона сражаться за право иметь в списке" своего кандидата.