КПРФ получила первое место в бюллетене на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия 16 августа провела жеребьевку по определению порядка расположения партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной думы в сентябре 2021 года. Трансляция мероприятия шла на сайте Центризбиркома.

Первое место в бюллетене получила КПРФ. Следом будет указана партия "Зеленые", а третью строчку заняла ЛДПР.

Затем по очереди в бюллетене будут идти партия "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости и "Коммунисты России". Вне первой десятки оказались "Гражданская платформа" - 11, "Зеленая альтернатива" - 12, "Родина" - 13, Партия пенсионеров - 14.

Напомним, выборы депутатов Государственной думы пройдут с 17 по 19 сентября включительно. Помимо голосования за определенную партию, избирателем надо будет выбрать своего депутата по одномандатному округу. Посмотреть, кто выдвинулся по тому или иному округу Петербурга в Госдуму, можно на специальной карте ЗАКС.Ру. Там же указаны одномандатники на выборах депутатов Законодательного собрания города - за них петербуржцы тоже будут голосовать 17-19 сентября.

София Саттарова / Фото: Скриншот трансляции Центризбиркома