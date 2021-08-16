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Директора колледжа в Новосибирске вызвали в СК из-за поста о "власовце" Александре Невском

фото ЗакС политика Директора колледжа в Новосибирске вызвали в СК из-за поста о "власовце" Александре Невском

Директор новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов сообщил в Facebook, что его вызвали в Следственный комитет из-за поста о дискуссии вокруг переименования площади Свердлова. 

Чернышов опубликовал вызвавший реакцию СК пост в июне, после того как вице-спикер областного заксобрания Андрей Панферов предложил переименовать площадь Свердлова в площадь Александра Невского. В посте Чернышов обосновал, почему, по его мнению, делать этого не стоит, предложил другие варианты. При этом Чернышов сравнил Свердлова и Невского с "террористом и коллаборационистом", а о последнем высказался и в сравнении с "власовцем".

"Нас вынуждают рассуждать об истории в терминах "оскорбление", "неуважение", "унижение" - но в истории нет таких терминов, и я естественно бесконечно далек от их применения. В общем, в интересные времена живем, разговариваем со следователями о Невском и Батые", - поделился в соцсети Чернышов.

В разговоре с "Тайгой.инфо" Чернышов уточнил, что СК ищет в посте признаки ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). По его словам, кто-то, неизвестный ему, написал на него заявление.

 

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