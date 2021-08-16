Фрагмент исторического мощения на улице Марата благоустроят за счет благотворителей

Во дворе дома № 46 по улице Марата сохранят небольшой участок дореволюционного мощения, обнаруженный во время работ по благоустройству территории. До конца теплого сезона фрагмент планируется привести в порядок за счет благотворительных фондов, сообщил журналистам глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко.

Крупный цельный участок мощения, выполненного ориентировочно в начале XX века, был найден под слоем асфальта. Его помогли расчистить активисты-градозащитники и муниципалы "Владимирского округа". Значительную часть находки уже заложили плиткой, но сохранили небольшой фрагмент.

- Мы еще весной встречались с ВООПИиК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. - ЗАКС.Ру). Договорились, что на все работы, которые будут производиться у нас в округе, мы будем приглашать ВООПИиК и при выявлении каких-то артефактов будем совместно принимать решение, что делать, - рассказал Тихоненко.

Он отметил, что у муниципалов Петербурга раньше не было подобного опыта.

- К сожалению, наши финансовые возможности ограничены. Мы не можем дальше проводить никаких финансовых работ. Но есть благотворительные организации, которые готовы профинансировать водоотведение и осуществить гидроизоляцию фундамента, - добавил глава МО "Владимирский округ".

Заместитель председателя петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов отметил, что уже получено согласие государственных органов на сохранение фрагмента.

- Это первый модельный случай, когда есть консенсус в отношении того, чтобы фактически музеефицировать этот фрагмент, показывать его без перекладки, на естественной отметке, в своем подлинном, сохранном состоянии. Если все получится, это будет интересный и важный прецедент, - считает Кононов.

Он также полагает, что это сможет повлиять на методику ведения работ по благоустройству в историческом центре.

Сергей Еремеев