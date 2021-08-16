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Новости 13:25

Петербургские улицы убирают свыше 880 специалистов ручного труда

фото ЗакС политика Петербургские улицы убирают свыше 880 специалистов ручного труда

В понедельник, 16 августа, к уборке петербургских улиц привлекли 884 дворника и 451 единицу спецтехники, отчитались в комитете по благоустройству.

Кроме того, ещё 885 специалистов ручного труда и 286 машин работают в городских парках, садах, бульварах и аллеях.

Указывается, что на мытье дорог на прошлой неделе было потрачено 36,7 тысячи кубометров воды, с улиц собрали свыше 1,4 тысячи кубометров мусора и 1,76 тысячи тонн смета.

В среднем к уборке магистралей Северной столицы привлекались порядка 450 машин и 860 человек.

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