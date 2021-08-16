Главреда BAZA оштрафовали на 180 тысяч рублей после работы на акции 21 апреля в Москве

Савеловский суд Москвы оштрафовал главного редактора BAZA Никиту Могутина на 180 тысяч рублей за участие в акции протеста 21 апреля, передает издание.

По версии суда, Могутин участвовал в "несанкционированном мероприятии". При этом судья отказался вызывать на процесс свидетелей стороны защиты, а также полицейских.

В редакции настаивают, что на акции он присутствовал как журналист, освещал событие и выпустил по его итогам ролик. Адвокат Алексей Михальчик сообщил, что решение будет обжаловано. По его словам, в деле допущено огромное количество нарушений.

Протокол на Могутина после его работы 21 апреля составили в мае. После той акции полицейские пришли домой к ряду журналистов разных СМИ, требуя спустя несколько дней после протестов предъявить пресс-карты и редзадания на работу на митинге. В том числе пришли к журналистам "Дождя", "Эха Москвы", "Комсомольской правды", RTVI и других изданий.