Буланова подала жалобу на свое снятие с выборов в Петербурге

Певица и кандидатка партии "Родина" Татьяна Буланова 16 августа подала жалобу в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию на отказ ей в регистрации как кандидата в депутаты Законодательного собрания Петербурга по округу № 7, рассказал ЗАКС.Ру лидер регионального отделения "Родины" Андрей Петров. Решение об отказе 12 августа принял территориальный избирком №17.

Петров сообщил, что Буланова требует признать решение ТИК незаконным. На это есть несколько причин, считает лидер петербургской "Родины". В частности, по его словам, ТИК пропустила сроки регистрации певицы. Этот вопрос избирком должен рассмотреть в течение 10 дней с момента сдачи кандидатом документов. Буланова принесла бумаги 2 августа, сообщил Петров.

- Исчисление идет, включая второе [число]. Поэтому считаем: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - это 10 дней. А 12 - это уже лишние сутки, комиссия уже не полномочна была проводить заседание. По факту, что бы ни было в каких-то документах, несмотря ни на что, комиссия обязана была зарегистрировать кандидата Буланову, потому что заседание прошло в неустановленные законом сроки, - заявил руководитель реготделения "Родины".

Он добавил, что также ТИК №17 якобы направила для проверки в полицию неверные данные из подписных листов - поэтому их признали недейстивтельными. Также комиссия якобы признала недействительными автографы, по которым эксперты и полиция не дали такого заключения, и не уведомила Буланову о проверке подписных листов своевременно, заявил Петров.

По его словам, "Родина" надеется на объективность Горизбиркома. Лидер партии в Петербурге отметил, что на прошлых выборах ГИК отменяла решения об отказе в регистрации, которые приняты вне 10-дневного срока.

Напомним, для участия в выборах депутатов ЗакСа Булановой надо было собрать подписи избирателей в поддержку своего выдвижения. Она сдала их в территориальную комиссию, которая обязана проверить их достоверность. ТИК решила, что брак составляет 18,4% - это больше допустимого уровня.

Другие избиркомы также отказывали кандидатам от "Родины" в регистрации. До участия в выборах допустили пока только двух человек. Подробнее о ситуации - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова / Фото: Скриншот из обращения Татьяны Булановой в ЦИК