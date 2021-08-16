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Непривитым от COVID-19 студентам петербургского РАНХиГС рекомендуют учиться дистанционно

фото ЗакС политика Непривитым от COVID-19 студентам петербургского РАНХиГС рекомендуют учиться дистанционно

Студентам петербургского РАНХиГС, решившим не делать прививку от коронавируса, будет рекомендовано учиться удаленно, проинформировали в пресс-службе вуза.

В случае если эпидемическая ситуация в городе к концу августа на улучшится, то до занятий допустят вакцинированных учащихся, а остальным предложат "дистанционку". При этом и те, и другие будут иметь одинаковые права при заселении в общежития.

"Если решение об ограничениях будет принято, реализовать его на практике будет достаточно легко. У нас в Институте во всех аудиториях уже установлена аппаратура для синхронных онлайн-трансляций любых занятий - и лекций, и семинаров, поэтому те студенты, которых не допустят к очному посещению занятий, смогут подключиться к лекциям и семинарам дистанционно без потерь в качестве и эффективности получаемого образования", - приводит 78.ru комментарий РАНХиГС.

В вузе на сегодняшний день от COVID-19 привиты 68% сотрудников, показатели среди студентов ниже, но с ними проводят назидательные беседы о важности вакцинации.

Напомним, в Смольном надеются, что новый год петербургские вузы будут готовы начать в смешанном формате обучения.

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