Суд в Петербурге зарегистрировал дело экс-сотрудника комитета по законности о взятках и мошенничестве

Смольнинский суд Петербурга зарегистрировал дело в отношении бывшего инспектора комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александра Ольшанского, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Ольшанского обвиняют в нарушении ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). По версии следствия, в 2017 - 2018 годах он за взятку сообщал о планируемых комитетом рейдах предпринимателю, который не имел права торговать в Центральном районе. Чиновник, считает следствие, закрывал глаза на то, что торговец вел деятельность незаконно, не составлял на него протоколы, не изымал продаваемое, а за это получил взятки на сумму не менее 180 тысяч рублей.

Также, полагает следствие, Ольшанский, перейдя уже на должность старшего инженера сектора дежурной службы администрации Центрального района, в 2018 году продолжил убеждать того же предпринимателя, что продолжит ему помогать со сведениями о рейдах комитета по местам незаконной торговли. На самом деле таких полномочий у него уже не было. Таким образом, считают следователи, Ольшанский выманил в течение года у бизнесмена не менее 200 тысяч рублей, а в 2019 году еще и получил от коммерсанта 17,5 тысяч рублей безналичным расчетом.