В Тамбовской области неизвестные жгли ампулы с вакциной от COVID-19 возле сельского медпункта

Полицейские обнаружили ампулы вакцин от коронавируса на пепелище костра возле медпункта в селе Павлодар Жердевского района, проинформировали в пресс-службе управления МВД по региону.

Подозрительную находку силовики обнаружили за зданием сельского фельдшерского пункта.

"В очаге прогоревшего костра было обнаружено 32 ампулы (объемом 0,5 грамма) вакцины против коронавируса", - рассказали в тамбовском МВД.

Силовики проводят проверку по факту произошедшего. К ответу призывают в том числе сотрудников, проводящих вакцинацию в медпункте.