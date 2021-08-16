Горсуд Петербурга отменил постановление Смольного об отказе признавать ВНИИБ памятником

Городской суд Петербурга решил отменить постановление КГИОП, отказавшегося включать здание Научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) в список выявленных объектов культурного наследия, оповестили в градозащитном движении "Живой город".

Уточняется, что победа в горсуде не гарантирует, что известная "сталинка" всё же будет сохранена.

"Вопрос о статусе ВНИИБ чиновники из КГИОП рассматривали дважды: в 2019 и в 2021 году. Первый раз заявления подавали журналист Дмитрий Ратников и координатор движения "Живой город" Антонина Елисеева, второй – председатель СПб ГО ВООПИиК Александр Марголис, доктор архитектуры Маргарита Штиглиц и депутат Алексей Ковалев. Оба раза КГИОП отказался признавать здание памятником", - пояснили в "Живом городе".

По словам координатора движения Антонины Асановой, градозащитникам теперь предстоит оспорить в суде ещё один, более актуальный отказ КГИОП признавать дом культнаследием. С аналогичным иском уже обратился в Куйбышевский райсуд депутат петербургского Заксобрания Алексей Ковалев.

Борьба за здание в стиле сталинского неоклассицизма, расположенного на подступах к площади Мужества, ведется с весны 2019 года, когда стало известно о его возможном сносе. Тогда же был представлен проект нового жилья на его месте, напугавший местных активистов, и из здания "попросили" всех арендаторов. В августе того же года КГИОП отказался признавать "Бумажный институт" памятником, в результате последующих попыток градозащитников добиться своего отказ повторялся.

Подробнее о нынешней стадии борьбы за сохранение "сталинки" читайте в репортаже ЗАКС.Ру.

Фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру