Вологодским "Коммунистам России" не удалось оспорить в суде отказ в регистрации на выборы

Вологодские представители партии "Коммунисты России" проиграли иск в суде, оспаривая отказ в регистрации областного списка кандидатов в депутаты областного Заксобрания.

Суд встал на сторону регионального избиркома, который ещё 1 августа отказал коммунистам в регистрации ввиду большого количества "неликвидных" подписей, проинформировали в объединённая пресс-служба судов Вологодской области.

"Коммунистам России" для одобрения списка необходимо было предоставить 4633 подписи избирателей, кандидаты принесли 5097 подписей, из которых 1552 постфактум проверки были отбракованы.

В ходе судебного заседания представитель партии заявлял о якобы нарушениях процедуры проверки подписей, сроков вручения протокола по её результатам и оформления таблицы проверки, однако суд, изучив материалы дела, в том числе подлинники подписных листов, встал на сторону вологодского облизбиркома.

При этом партия ещё может обжаловать решение в вышестоящей инстанции. В областном списке "Коммунистов России" было 59 кандидатов.