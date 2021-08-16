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Новости 16 августа, 18:28

Миронов пообещал защитникам Муринского парка помощь справедливороссов в судах

фото ЗакС политика Миронов пообещал защитникам Муринского парка помощь справедливороссов в судах

Председатель "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов встретился в Петербурге с защитниками Муринского парка и пообещал, что партия поддержит активистов в суде по иску о застройке, сообщили представители партии.

На встрече присутствовал представитель компании-застройщика "Анна Нова". Миронов дал ему совет: "Чем скорее снимете забор, тем будет лучше". Он заявил, что ценит готовность застройщика решать вопрос в правовом поле и уверен, что суд встанет на сторону защитников. В противном случае, заявил Миронов, решение они будут "опротестовывать выше".

Миронов вспомнил, как в 1990-е годы он совместно с Михаилом Амосовым вносил поправки о Муринском парке. Последний в свою очередь выразил мнение, что планы застройщика предполагают дальнейшее уничтожение природы на спорном участке парка и перекрытие прохода для жителей города с северной стороны.

Муринский парк включили в список ЗНОП 31 марта. Перед этим, в декабре 2020 года, суд признал незаконной выдачу разрешения девелоперу на строительство второй очереди спорткомплекса "Нова Арена". Однако строительный забор из парка долгое время не убирают.

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