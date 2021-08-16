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Новости 16 августа, 18:43

Беглов объявил о консервации временного госпиталя в "Ленэкспо"

фото ЗакС политика Беглов объявил о консервации временного госпиталя в "Ленэкспо"

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе эфира на "Радио России – Санкт-Петербург" заявил, что временный госпиталь в "Ленэкспо" будет законсервирован, за исключением пятого павильона. 

Беглов отметил, что стационары Петербурга возвращаются в обычный режим и на минувшей неделе власти начали поэтапно выводить три федеральных учреждения из "красной зоны". Предполагается, что они вернутся к плановому приему пациентов до конца августа.

"Также в ближайшие дни планируем законсервировать мощности полевого госпиталя в "Ленэкспо", за исключением пятого павильона", - сказал Беглов.

При этом Беглов отметил, что в первой декаде августа власти "добились положительной динамики" по основным показателям, и сейчас коэффициент распространения коронавируса в городе "стабильно меньше единицы". Напомним, за последние сутки оперштаб отчитался о 1383 новых случаях COVID-19 в Петербурге: это минимальное значение с конца июня.

Ранее принимать пациентов прекратил седьмой павильон "Ленэкспо". На минувшей неделе ежедневно в больницы Петербурга госпитализировали около 300 пациентов, за 15-16 августа комздрав отчитался о вдвое меньшем числе госпитализаций – 145 пациентов.

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