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Новости 16 августа, 18:54

Главу "антикоррупционного" отдела таможни отправили в СИЗО до середины октября

фото ЗакС политика Главу "антикоррупционного" отдела таможни отправили в СИЗО до середины октября

Дорогомировский суд Москвы арестовал и. о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС Максима Розсыпало на два месяца, сообщили в пресс-службе московских судов.

Под стражей Розсыпало останется до 14 октября.

О том, что Розсыпало задержали с поличным, сообщалось 16 августа. По версии следствия, он с сообщниками требовал от бизнесмена по 700 долларов за оформление каждого автомобиля, чтобы коммерсант мог беспрепятственно провезти их через таможню. На момент задержания, сообщали в СК, размер взятки превысил миллион рублей за пропуск 20 машин.

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