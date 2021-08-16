Главу "антикоррупционного" отдела таможни отправили в СИЗО до середины октября

Дорогомировский суд Москвы арестовал и. о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС Максима Розсыпало на два месяца, сообщили в пресс-службе московских судов.

Под стражей Розсыпало останется до 14 октября.

О том, что Розсыпало задержали с поличным, сообщалось 16 августа. По версии следствия, он с сообщниками требовал от бизнесмена по 700 долларов за оформление каждого автомобиля, чтобы коммерсант мог беспрепятственно провезти их через таможню. На момент задержания, сообщали в СК, размер взятки превысил миллион рублей за пропуск 20 машин.