КПРФ попытается снять с выборов в ЗакС Петербурга список РПСС

По данным ЗАКС.Ру, петербургское отделение КПРФ подготовило иск в Горсуд с требованием отменить регистрацию списка кандидатов в депутаты Заксобрания города от Российской партии свободы и справедливости Максима Шевченко.

Первый секретарь регионального отделения компартии Роман Кононенко подтвердил эту информацию. Он сообщил, что исковое заявление уже отправлено по почте.

- Наш представитель в Санкт-Петербургской избирательной комиссии посмотрел подписи [избирателей за выдвижение списка кандидатов от РПСС], ну и ужаснулся. Ему показалось, что, скажем так, подписи не совсем такие, какими они должны быть. После этого нами было принято такое решение, - прокомментировал Кононенко.

Руководитель предвыборной кампании РПСС в Петербурге, действующий депутат ЗакСа Андрей Анохин заявил ЗАКС.Ру, что претензии к его подписям в Горизбиркоме якобы начали предъявлять, еще не успев в них заглянуть.

- В Горизбиркоме представители "Единой России" требовали, чтобы каждый лист прошел через сканеры. Это было сделано. Была почерковедческая экспертиза проведена, запросы в МВД. Я по сути три года жил под тотальным прессом председателя [ЗакСа Вячеслава] Макарова... Никогда бы я не пошел на то, что мне пытаются приписать вот эти представители, - добавил Анохин.

Депутат полагает, что, пытаясь снять его партию с выборов, КПРФ действует в интересах Макарова.

- У нас есть клан в парламенте, клан председателя Законодательного собрания, который объединяет все партии, которые голосовали против регистрации списка. Чтобы это не было явно, "Единая Россия" не могла подать против нас иск. Поэтому они руками КПРФ пытаются реализовать свои планы по недопущению единственной в городе партии, которая противостоит тому безобразию, когда парламент превратился в частное предприятие одного человека, - заявил Анохин.

В петербургском КПРФ напомнили, что РПСС стала наследницей "спойлерской" Коммунистической партии социальной справедливости политтехнолога Андрея Богданова, которая помогала отнимать голоса у главной компартии страны.

- Мы считаем, что эта партия создана исключительно для того, чтобы у нас голоса отнимать. Это спойлерский проект, который немного поменял название, но суть осталась прежней, - сказал Кононенко.

Отметим, в партию РПСС бывшая богдановская КПСС преобразовалась на съезде 28 марта 2021 года. Вскоре она перешла под контроль журналиста и политика Максима Шевченко, незадолго до этого разорвавшего отношения с КПРФ. Впоследствии Шевченко неоднократно критически высказывался о партии Геннадия Зюганова и говорил, что политическая стратегия лидера КПРФ "ведет в никуда".

Анохин покинул "Единую Россию" в апреле 2021 года после конфликта с руководителем ее петербургского отделения, спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым. До этого депутату отказали в участии во внутрипартийных праймериз под предлогом дискредитации ЕР. Ранее парламентарий критиковал с трибуны однопартийцев и не поддерживал отдельные проекты законов своей фракции. В кулуарах Мариинского дворца утверждали, что недоверие к Анохину родилось из-за его контактов со Смольным.

РПСС участвует в выборах в ЗакС только по партийным спискам. Для этого партия предоставила в Горизбирком порядка 22 тысяч подписей своих избирателей. Представители "Единой России" и КПРФ в комиссии сомневались в подлинности автографов и просили проверить их как можно внимательнее. Член ГИК от КПРФ Андрей Беляков удивился самому факту, что партия, "не имеющая свою структуру, последователей, может собрать такое количество подписей". Однако 6 августа большинством голосов Горизбирком принял решение о регистрации списка РПСС.

Сергей Еремеев