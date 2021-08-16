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Новости 16 августа, 19:50

Анатолия Вассермана зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы

фото ЗакС политика Анатолия Вассермана зарегистрировали кандидатом в депутаты Госдумы

В Москве окружная избирательная комиссия зарегистрировала телеведущего и публициста Анатолия Вассермана кандидатом в депутаты Госдумы, об этом Вассерман сообщил в своем Telegram-канале.

Вассерман получил удостоверение кандидата по Преображенскому избирательному округу № 205.

"Насколько знаю, я стал единственным независимым кандидатом в своём округе и одним из пяти самовыдвиженцев в Москве. Что ж, мой выбор обоснован тем, что я хочу давать отчёт о проделанной работе только перед избирателями, но никак не перед политическими партиями. Тридцать тысяч изначально собранных подписей показали, что мой выбор правильный", - заявил Вассерман.

По его словам, часть подписей комиссия забраковала "из-за технических ошибок", и треть из них пришлось вычеркнуть из-за того, что их оставляли граждане, не проживающие в этом округе. В итоге Вассерман и его команда подали в избирком 14 751 подпись.

О намерении баллотироваться в Госдуму Вассерман объявил в июне. Среди предвыборных обещаний он упомянул строительство метро в Гольяново, что Преображенский рынок "оставят в покое", поликлиники Соколиной горы и Восточного останутся доступны в своих районах, стадионы "Крылья Советов" и "Локомотив" будут сохранены. В 2016 году Вассерман уже баллотировался в Госдуму от "Справедливой России", теперь он решил идти на выборы как самовыдвиженец.

фото: @wasserman_anatoliy / Telegram

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