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Новости 16 августа, 20:36

Лютеране в очередной раз попросили передать им здание "Водоканала" в Кронштадте

фото ЗакС политика Лютеране в очередной раз попросили передать им здание "Водоканала" в Кронштадте

Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии на территории России направила в комитет имущественных отношений заявку на передачу ей здания кирхи в Кронштадте, по адресу улица Ленинградская, дом 1. Документ был опубликован на сайте КИО 16 августа. 

В заявке говорится, что лютеранская церковь Святой Елены появилась на острове Котлин еще в 1752 году. В 1836 году она стала каменной. 

"Эта церковь была старейшей из всех иноверческих в Кронштадте, и прихожанами ее были тысячи жителей города", - заявили лютеране. 

В 1930-х годах здание храма использовалось под склад. После Великой Отечественной войны здесь устроили насосную станцию для городского водопровода. ГУП "Водоканал" эксплуатирует здание до сих пор. 

Отметим, что ранее предпринималось уже несколько попыток получить этот памятник архитектуры. Ранее представитель Евангелическо-лютеранской церкви Ингрия Александр Кудрявцев сообщил изданию "Карповка", что у лютеран в Кронштадте есть община, но нет своего помещения. Использовать здание планируется "для проведения богослужений, церковных треб и религиозного обучения горожан". 

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