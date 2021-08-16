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Новости 16 августа, 20:54

Ростуризм ограничил экскурсии с малой авиацией на Камчатке после крушения Ми-8

фото ЗакС политика Ростуризм ограничил экскурсии с малой авиацией на Камчатке после крушения Ми-8

Ростуризм объявил о временном ограничении экскурсий с использованием малой авиации и части наземных в Камчатском крае после крушения вертолета Ми-8.

По словам представителей агентства, с 13 августа ограничены пассажирские и турперевозки "Витязь-Аэро": на эту компанию приходится значительная часть вертолетных экскурсий на Камчатке.

"Кроме того, до 22 августа всеми перевозчиками на период проведения следственных действий, поисковых работ и ликвидации последствий происшествия не будут осуществляются туристические полеты в район Курильского озера, а в акватории самого озера не проводятся лодочные экскурсии", - добавили в Росавиации.

В этой области разрешены лишь заходы заходы однодневных пеших групп туристов до истока реки Озерная и посещение урочища Кутхины баты.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение над Курильским озером. На борту находились туристы, среди которых были жители Петербурга. Некоторым удалось спастись, ранее пропавшими числились восемь человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, в качестве приоритетных версий рассматриваются неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. 16 августа власти объявили, что нашли "черный ящик" вертолета и шесть тел погибших в общей сложности.

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