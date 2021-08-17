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Счётная палата изучит финансовую деятельность СПбГУ

фото ЗакС политика Счётная палата изучит финансовую деятельность СПбГУ

Аудиторы Счётной палаты приступают к проверке двух главных вузов России - СПбГУ и МГУ, уведомили "Фонтанку" в пресс-службе ведомства.

Специалисты СП должны будут оценить, как оба университета реализовали собственные программы развития.

"Проверка запланирована в 2020 году в рамках комплексного анализа программ развития университетов. Предыдущие проверочные мероприятия по данной теме были посвящены реализации государственной программы 5–100, в рамках которых Счетной палатой был охвачен 21 вуз", - рассказали в СП.

Аудит продлится до четвёртого квартала текущего года, заниматься им будет эксперт СП Дмитрий Зайцев.

В 2017 году постфактум проведённой проверки Счётная палата заявила, что СПбГУ неэффективно потратил полмиллиарда рублей.

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