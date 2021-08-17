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В Смольном не располагают информацией о подаче заявки на летние Олимпийские игры-2036

фото ЗакС политика В Смольном не располагают информацией о подаче заявки на летние Олимпийские игры-2036

Информации о том, подавала ли Россия заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2036 году в Петербурге, в Смольный на данный момент не поступало, уведомили ДП в комитете по физической культуре и спорту.

От лица РФ заявки подобного рода подаёт Олимпийский комитет России.

"В Санкт-Петербурге постоянно проводятся спортивные соревнования разного уровня, от международных до региональных, по разным видам спорта. Информация о подаче заявки на проведение Олимпийских игр в Российской Федерации на данный момент в Санкт-Петербурге отсутствует", - известили в комитете.

О том, что Россия готовит заявку на проведение летних игр-2036, сообщил 13 августа министр иностранных дел Сергей Лавров. Основные города, претендующие на мероприятие, - Петербург и Казань.

Тогда же петербургский вице-губернатор Борис Пиотровский заявил, что спортивная инфраструктура города готова к приёму подобного рода событий.

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