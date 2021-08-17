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Суд восстановил в должности машиниста метро Москвы, уволенного после слива базы сторонников Навального

фото ЗакС политика Суд восстановил в должности машиниста метро Москвы, уволенного после слива базы сторонников Навального

Орехово-Зуевский городской суд обязал московский метрополитен восстановить в должности машиниста Владимира Шляпкина, уволенного после слива базы данных сторонников Алексея Навального в интернет, информирует "Новая газета".

Кроме того, мужчине должны выплатить 450 тысяч рублей "в счет заработной платы за время вынужденного прогула" в течение последних трех месяцев, а также 15 тысяч рублей компенсации морального вреда. Метрополитен имеет право обжаловать решение в течение месяца.

Шляпкин считает своё увольнение политическим решением ГУП: в мае текущего года он должен был выйти на смену, однако замначальника депо по эксплуатации вызвал его к себе и потребовал написать заявление об увольнении, мотивировав это якобы выявленными нарушениями в его работе. Шляпкин отказался, заявив, что подаст в суд.

Напомним, в середине апреля в открытом доступе оказалась база данных тех, кто регистрировался на сайте как поддерживающий идею митинга в поддержку Навального. После этого зарегистрировавшиеся начали получать письма с угрозами, в том числе о полной деанонимизации людей и донесении информации о регистрации работодателям.

После этого дептранс Москвы начал массово увольнять своих сотрудников, которые регистрировались на том сайте. Такая же ситуация сложилась и с работниками московского метрополитена.

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