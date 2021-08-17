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Активисты напомнили Беглову о до сих пор не построенных станциях метро

фото ЗакС политика Активисты напомнили Беглову о до сих пор не построенных станциях метро

Представители общественного движения "Молодой Петербург" накануне, 16 августа, провели несколько пикетов на тех местах, где губернатор Александр Беглов обещал построить новые станции метрополитена. В своем отчете о путешествии по этим локациям активисты иронично пишут, в частности, о том, что "оценили оригинальный дизайн "Ручьев": невооруженным взглядом видна слаженная работа креативного агентства".

Подобных отзывов удостоилась также станция "Гавань" на Васильевском острове и станция "Кудрово".

Отметим, что в 2019 году, находясь в статусе врио губернатора, Беглов пообещал открыть в Петербурге до 2032 года 29 новых станций подземки.

фото: Молодой Петербург / ВКонтакте

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