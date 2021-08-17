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Кандидат-эсер по округу №13 Шамахов предложил соперникам подписать меморандум о честных выборах

фото ЗакС политика Кандидат-эсер по округу №13 Шамахов предложил соперникам подписать меморандум о честных выборах

Кандидат в депутаты Законодательного собрания по округу №13 от "Справедливой России – За правду" и директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов на пресс-конференции 17 августа предложил соперникам по округу подписать "пакт о ненападении" — меморандум о честных выборах, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Шамахов считает, что общая задача кандидатов-одномандатников — работать на избирателей, округ и город. 

Он отметил, что зачастую в перевыборных гонках примеряются попытки опорочить конкурентов. За обиду портить реноме друг другу — не совсем правильный путь, уверен Шамахов. По его мнению, более целесообразно работать над своими программами, которые могут помочь району стать лучше. 

Вместе с подписанием меморандума Шамахов призвал конкурентов собраться вместе и поговорить о наиболее проблемных точках Приморского района. 

- Возможно вместе создать реальную программу развитию округа, преодоления всех узких мест. Потом победитель будет эту программу реализовывать, - предложил директор СЗИУ РАНХиГС.

Он считает, что не прошедшие в  ЗакС одномандатники могут помогать ставшему депутатом реализовывать эту программу, а остальные будут помогать. Это естественная и правильная история, заявил Шамахов.

София Саттарова

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