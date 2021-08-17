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В Петербурге увезли на допрос подругу соратника Навального Албурова

фото ЗакС политика В Петербурге увезли на допрос подругу соратника Навального Албурова

Сотрудники полиции 17 августа подкараулили в больнице и препроводили в Следственный комитет по Ленобласти Анну Велликок, подругу экс-сотрудника Фонда борьбы с коррупцией* Георгия Албурова, сообщила девушка в своем блоге в Twitter. 

Ее планируют допросить в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении политика Алексея Навального. 

"Сорвали мне запись к моему любимому врачу, не согласились полчаса подождать, пока прием закончится", - написала Велликок. 

В постановлении о приводе Велликок как свидетеля говорится, что ее планируют допросить в рамках расследования дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159) в отношении Навального и неустановленных лиц. В нем также отмечено, что Велликок не приходила по вызовам следователя без уважительных причин, из-за чего и была принята мера доставить ее сотрудниками полиции. Сама Велликок сообщила, что не получала прежде никаких уведомлений. 

На Навального завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в декабре 2020 года. По версии следствия, оппозиционер потратил 356 млн рублей из пожертвований сторонников на личные цели. 

В феврале 2021 года Велликок была арестована в Москве на 14 суток из-за ретвита публикации Албурова о митинге 23 января. После ее ареста ВШЭ, где Велликок была внештатным сотрудником, решила расторгнуть договор с преподавателем. 

 

Обновление 13:20:  Анна Велликок сообщила ЗАКС.Ру, что покинула здание Следственного комитета с подпиской о неразглашении. Она проходит по делу в качестве свидетеля.

 

* Фонд борьбы с коррупцией по решению суда признан экстремистской организацией. Также ФБК внесен в реестр НКО - иностранных агентов.

Константин Леньков

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.
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