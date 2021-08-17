В Петербурге снова резко снизился суточный прирост официально заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 20 958 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это почти на 200 случаев инфицирований больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 805, а сумели поправиться 18 407 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 2006 новых больных, в Петербурге – 1156 (на 227 меньше, чем накануне), в Подмосковье – 1328. За прошедшие сутки в Петербурге поправилось 1316 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 52 (накануне – 44).

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.