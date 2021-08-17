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Новости 12:02

Беглов уехал в Москву на деловые разговоры с РЖД, ВТБ и "Автодором"

фото ЗакС политика Беглов уехал в Москву на деловые разговоры с РЖД, ВТБ и "Автодором"

Ближайшие два дня петербургский градоначальник Александр Беглов проведёт в Москве, где у него запланирован ряд встреч с высокопоставленными чиновниками, оповестили в Смольном.

Так, губернатор поговорит с руководством ОАО "РЖД" о развитии железнодорожного узла Северной столицы; с банком ВТБ пройдёт дискуссия о втором терминале аэропорта Пулково и повышении транспортной привлекательности городской воздушной гавани.

Кроме того, Беглов встретится с руководством ГК "Автодор" и побеседует с ними о перспективах возведения КАД-2.

"Также в рабочем графике Александра Беглова – взаимодействие с аппаратом Правительства РФ по вопросу заявки в Фонд национального благосостояния на обновление вагонного парка метрополитена и по предоставлению Санкт-Петербургу льготных долгосрочных инвестиционных кредитов. Речь пойдет о проектах, где городом привлекаются в том числе внебюджетные источники финансирования", - добавили в Смольном.

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