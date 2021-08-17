Под Москвой во время тренировочного полета разбился самолет: погиб экипаж

Новейший российский военно-транспортный самолет Ил-112В разбился во время тренировочного полета над аэродромом Кубинка в Московской области. Изготовленный на воронежском заводе, он должен был принять участие в форуме "Армия-2021". На борту находилось три члена экипажа, все они, по предварительным данным, полученным от источника РИА "Новости", погибли.

"Машина экспериментальная, опытная, ее испытывали при избыточных нагрузках. Версия отказа техники в числе приоритетных", - рассказал источник "Интерфакса".

Новейшая разработка отечественных авиаконструкторов призвана была заменить самолеты Ан-24 и Ан-26. Под Москвой Ил-112В потерпел крушение при заходе на посадку.