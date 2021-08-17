Горизбирком отменил запрет ТИК на распространение статьи об эсерке Черемных

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 17 августа частично удовлетворила жалобу кандидатки в депутаты ЗакСа от "Справедливой России – За правду" Кристине Черемных к территориальному избиркому № 27.

ТИК № 27, организующая выборы в одномандатном округе № 20, 4 августа признала агитационным материалом статью в муниципальной газете "Автовские ведомости", посвященную деятельности кандидатке от СР. Черемных вынесли предупреждение, а распространение статьи запретили.

"На это территориальная комиссия права не имела. Поскольку установление запрета на распространение статьи не входит в компетенцию избирательной комиссии", - отметил член Горизбиркома Дмитрий Краснянский.

Пункт решения ТИК, запрещающий распространение материала, был отменен. В остальной части жалобу оставили без удовлетворения.