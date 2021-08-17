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Новости 12:53

Псковское правительство в 1,5 раза больше будет тратиться на духовное и патриотическое воспитание детей

фото ЗакС политика Псковское правительство в 1,5 раза больше будет тратиться на духовное и патриотическое воспитание детей

Участие администрации Псковской области в нацпроекте "Культура" позволило увеличить финансирование образовательных детских программ по духовному, нравственному и патриотическому воспитанию. Денег на это в течение 2021 года выделят в полтора раза больше, чем прежде, передает ТАСС со ссылкой на главу регионального комитета по культуре Ольгу Тимофееву.

"Для Псковской области, как для приграничного региона, реализация подобных программ имеет стратегическое значение. Здесь расположен поселок Изборск, который считается местом зарождения российской государственности. Это очень важно для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников, что является одной из целей нацпроекта", - приводятся слова чиновницы.

По ее словам, к "сфере истории и духовного развития" за последний год удалось "приобщить" значительное число школьников и расширить их охват.

Нацпроект "Культура" предусматривает выделение регионам из федерального бюджета в 2019-2024 годах 109,7 млрд рублей.

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