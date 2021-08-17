Около 10 тысяч лечащихся на дому от коронавируса петербуржцев получили пульсоксиметры

Бесплатные приборы для измерения насыщения крови кислородом, пульсоксиметры, получили 9714 петербуржцев, которые поправляются от коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях, сообщает пресс-служба Смольного.

"Очень важно обеспечить постоянный контроль за состоянием пациентов, которые проходят лечение на дому. Это позволяет своевременно принять решение о госпитализации, снизить нагрузку на участковых врачей и на инфекционные стационары", - приводятся слова губернатора Александра Беглова.

Отмечается, что после полного выздоровления приборы отправляются в учреждения здравоохранения. Всего в нынешнем году за счет городского бюджета закупили 21 тысячу пульсоксиметров.